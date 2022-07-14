Путин утвердил штрафы до 200 тыс рублей за выброшенный из машины мусор

Штраф водителям за выброс мусора из машины вырос до 30 тысяч рублей. Владимир Путин 14 июля подписал закон, ужесточающий наказание за подобное нарушение.

Документ устанавливает административную ответственность за выгрузку отходов вне разрешенных для этого площадок. Для юридических лиц наказание будет еще выше – до 50 тысяч. А в случае повторного нарушения компании могут быть оштрафованы на 200 тысяч рублей, а их транспортные средства конфискованы.

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