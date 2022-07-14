В России за сутки госпитализировали 1 283 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

В России за сутки госпитализировали 1 283 человека с COVID-19, это на 3,5% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявили 4 238 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 987 человек, Подмосковье – 323, Санкт-Петербург – 297, Воронежскую область – 132, Свердловскую область – 111. После прохождения лечения в России выздоровели 3 090 человек. Скончались 43 пациента.

С начала пандемии в России зафиксированы 18 476 477 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 900 518 человек.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна коронавирусной инфекции будет слабой. По его словам, ожидать большого количества смертей во время новой волны COVID-19 не следует.

