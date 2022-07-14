Привлеченных к СВО гражданских лиц признают ветеранами

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Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Под действие данного закона подпадают также военные корреспонденты.

Закон предусматривает получение такими гражданами соответствующих мер соцподдержки, среди которых налоговые и другие льготы.

Ранее Минобороны предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

