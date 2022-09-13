Синоптик спрогнозировал потепление до 20 градусов в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам о скором потеплении в столице. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как отметил синоптик, температура в Москве начнет повышаться с четверга, особенно это станет заметно в пятницу.

"Если еще в четверг будет 15–17 градусов, то с пятницы и до воскресенья включительно ожидается 15–20 градусов. С пятницы по воскресенье Москва будет находиться в теплом секторе циклона, воздух насыщенный влагой, но очень теплый, потому что с запада и юго-запада, температура будет выше нормы на 2–2,5 градуса", – объяснил он.

Однако, по его словам, это нельзя считать бабьем летом, поскольку оно должно быть без осадков, а в выходные прогнозируются дожди.

"Но о заморозках, которые были на прошлой неделе, точно можно забыть на ближайшие пять-семь дней, потому что минимальные ночные температуры будут 7–8 градусов и выше", – добавил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с четверга, 15 сентября, в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода.

Он отметил, что причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.

По словам Синенкова, с 15 сентября в столице ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов.

