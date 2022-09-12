Песков опроверг информацию о предложении РФ поставлять Индии нефть по более низкой цене

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Москва предложила Индии нефть по более низким ценам в случае, если Нью-Дели не поддержит планы G7 об установлении "потолка цен" на российские энергоносители.

По его словам, эта информация не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть. По его словам, Индия не присоединилась к санкциям против РФ, но оставалась открытой к идее присоединиться к мерам о введении потолка цен.

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что Индия сорвала план США по изоляции России, резко увеличив импорт удобрений из РФ. В статье были приведены данные индийского министерства промышленности и торговли, согласно которым с апреля по июнь Нью-Дели закупил у Москвы рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений. Помимо этого, были увеличены поставки подсолнечного масла и угля, а также других товаров.

Министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.