В Минфине США заявили, что Индия открыта к идее ограничить цену на нефть РФ

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Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Индия не присоединилась к санкциям против РФ, но оставалась открытой к идее присоединиться к мерам о введении потолка цен.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.