Бесплатный Wi-Fi стал доступен в 60 московских поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 60 отремонтированных столичных поликлиниках стал работать бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Высокоскоростным интернетом в столице планируют оснастить 200 медицинских учреждений, сообщил заместитель руководителя городского департамента здравоохранения Илья Тыров. Это возможно благодаря программе капитального ремонта по новому стандарту.

По его словам, интернет может сделать пребывание в медучреждениях комфортным, а также обеспечить высокое качество связи для посетителей.

"Что важно, он также позволяет всегда иметь доступ ко всем цифровым возможностям московских поликлиник: электронной медкарте, электронным рецептам, чат-боту, сервису записи на прием и других", – объяснил Тыров.

Подключиться к беспроводному интернету в одной из 60 поликлиник можно, пройдя предварительную идентификацию на платформе авторизации городского Wi-Fi. Для этого потребуется аккаунт на mos.ru. Также пройти авторизацию можно с помощью СМС.

Отмечается, что новый стандарт капитального ремонта подразумевает создание медучреждений с похожим обликом. Внутренняя навигация и соблюдение единой цветовой гаммы позволяет упростить поиск кабинетов специалистов.

Пациенты поликлиник, где в настоящее время проходит ремонт, могут обратиться за помощью в другие медучреждения. Подробная информация доступна при записи на прием.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в разных округах Москвы после реконструкции открыли еще 3 поликлиники. Мэр Москвы уточнил, в общей сложности медицинскую помощь в них будут получать свыше 62 тысяч горожан.

Программу комплексной реконструкции поликлиник запустили в 2019 году. Собянин сообщил, что в программу включили 201 здание.

