Организаторы праздников назвали среднюю стоимость свадьбы в Москве

В Москве более 25% влюбленных при выборе свадебной даты предпочитают осеннюю пору, рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Самым популярным месяцем для торжественной церемонии в этот период является сентябрь. Организаторы свадеб рассказали, как столичные пары отмечают вступление в брак, назвали тренды и среднюю стоимость праздника.



Скромно, но со вкусом

По словам члена Национальной ассоциации организаторов мероприятий, генерального директора столичного event-агентства Ашота Погосяна, пандемия коронавируса больше не влияет на праздничную индустрию. Второй год спрос на организацию свадеб стабилен.

"Правда, далеко не все хотят пышно праздновать, в основном тренд идет на уменьшение количества гостей. Это происходит последние несколько лет", – рассказал он в интервью Москве 24.





Ашот Погосян член Национальной ассоциации организаторов мероприятий, генеральный директор столичного event-агентства Если раньше были частые запросы на свадьбу от 80 до 100 человек, то сейчас основная масса звонков с запросом на свадьбу до 50 человек. При этом все хотят отпраздновать небанально, весело, но бюджетно. А бывает такое, что молодожены видят смету и говорят, что лучше поедут отдыхать на эти деньги.

По словам Погосяна, молодожены все чаще отказываются от банкетных залов, предпочитая интересные рестораны, залы за городом с панорамными окнами.

"В среднем отыграть скромную свадьбу в Москве стоит около 500 тысяч. В эту стоимость входит фото, иногда видеосъемка, ведущий, диджей, банкет, оформление зала", – рассказал эксперт.

Если пара хочет оформление в виде живых цветов, с элементами шика, полумедийного ведущего, видеосъемку, то тогда цена возрастает до миллиона рублей, продолжил эксперт. "Больше всего подорожала еда. Даже самое бюджетное меню начинается от пяти тысяч на человека", – отметил он.



Другой свадебный организатор Диана Безмылова в разговоре с Москвой 24 добавила, что условно свадьбы можно разделить на три сегмента – бюджет, средний и VIP.





Диана Безмылова свадебный организатор В VIP-сегменте стоимость свадьбы – от пяти миллионов и выше. Средний сегмент – от одного до полутора миллионов. Бюджетную свадьбу сейчас можно сыграть за 500–700 тысяч.

По словам специалиста, последние два года в столице чаще всего выбирают свадьбу в среднем сегменте.



На чем можно сэкономить?

Если пара хочет уложиться в бюджет, то в основном экономят на живых цветах, заменяя их искусственными или другим декором, объясняет гендиректор столичного event-агентства Ашот Погосян.

"Также отказываются от видеооператора, потому что в среднем это еще 60, а то и 100 тысяч бюджета. Отказываются от дополнительных артистов, берут только ведущего и диджея", – отметил эксперт.

При этом в тренде до сих пор остаются выездные регистрации, говорит Погосян.





Ашот Погосян член Национальной ассоциации организаторов мероприятий, генеральный директор столичного event-агентства Причем иногда она обходится дороже, чем все торжество. Люди выкладывают большие деньги за декорации, место регистрации, необычный выход жениха и невесты, а потом все проходит достаточно скромно – застолье, пара конкурсов и дискотека.

Эксперт добавил, что если влюбленным все же хочется организовать выездную регистрацию, то можно воспользоваться услугой, которую предлагают московские ЗАГСы, это будет выгоднее. Учреждения предоставляют возможность провести официальную церемонию в столичных парках, известных отелях и в небоскребах.



Сложности в организации

Не только влюбленные думают, на чем сэкономить, чтобы уложиться в бюджет. Свадебным организаторам тоже приходится искать нестандартные решение. Дело в том, что с российского рынка ушли некоторые импортные товары, а многие другие подорожали. Об этом Москве 24 рассказала свадебный организатор Дарья Кравцова.





Дарья Кравцова свадебный организатор Были проблемы с импортным алкоголем, в ресторанах исчезли некоторые позиции из меню, у декораторов были сложности с заказом определенных материалов. Но у нас достаточно гибкая сфера, мы все люди творческие и креативные. Быстро искали решения, перестраивались.

По словам Кравцовой, после февраля 2022 года было пару месяцев, когда люди отменяли и переносили торжество. Однако уже к лету тенденция спала. Сезон был активным, и организаторы торжеств надеются, что осень окажется такой же.

