Организаторы праздников назвали среднюю стоимость свадьбы в Москве

В Москве более 25% влюбленных при выборе свадебной даты предпочитают осеннюю пору, рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Самым популярным месяцем для торжественной церемонии в этот период является сентябрь. Организаторы свадеб рассказали, как столичные пары отмечают вступление в брак, назвали тренды и среднюю стоимость праздника.
Скромно, но со вкусом
По словам члена Национальной ассоциации организаторов мероприятий, генерального директора столичного event-агентства Ашота Погосяна, пандемия коронавируса больше не влияет на праздничную индустрию. Второй год спрос на организацию свадеб стабилен.
"Правда, далеко не все хотят пышно праздновать, в основном тренд идет на уменьшение количества гостей. Это происходит последние несколько лет", – рассказал он в интервью Москве 24.
По словам Погосяна, молодожены все чаще отказываются от банкетных залов, предпочитая интересные рестораны, залы за городом с панорамными окнами.
"В среднем отыграть скромную свадьбу в Москве стоит около 500 тысяч. В эту стоимость входит фото, иногда видеосъемка, ведущий, диджей, банкет, оформление зала", – рассказал эксперт.
Если пара хочет оформление в виде живых цветов, с элементами шика, полумедийного ведущего, видеосъемку, то тогда цена возрастает до миллиона рублей, продолжил эксперт. "Больше всего подорожала еда. Даже самое бюджетное меню начинается от пяти тысяч на человека", – отметил он.
Другой свадебный организатор Диана Безмылова в разговоре с Москвой 24 добавила, что условно свадьбы можно разделить на три сегмента – бюджет, средний и VIP.
По словам специалиста, последние два года в столице чаще всего выбирают свадьбу в среднем сегменте.
На чем можно сэкономить?
Если пара хочет уложиться в бюджет, то в основном экономят на живых цветах, заменяя их искусственными или другим декором, объясняет гендиректор столичного event-агентства Ашот Погосян.
"Также отказываются от видеооператора, потому что в среднем это еще 60, а то и 100 тысяч бюджета. Отказываются от дополнительных артистов, берут только ведущего и диджея", – отметил эксперт.
При этом в тренде до сих пор остаются выездные регистрации, говорит Погосян.
Эксперт добавил, что если влюбленным все же хочется организовать выездную регистрацию, то можно воспользоваться услугой, которую предлагают московские ЗАГСы, это будет выгоднее. Учреждения предоставляют возможность провести официальную церемонию в столичных парках, известных отелях и в небоскребах.
Сложности в организации
Не только влюбленные думают, на чем сэкономить, чтобы уложиться в бюджет. Свадебным организаторам тоже приходится искать нестандартные решение. Дело в том, что с российского рынка ушли некоторые импортные товары, а многие другие подорожали. Об этом Москве 24 рассказала свадебный организатор Дарья Кравцова.
По словам Кравцовой, после февраля 2022 года было пару месяцев, когда люди отменяли и переносили торжество. Однако уже к лету тенденция спала. Сезон был активным, и организаторы торжеств надеются, что осень окажется такой же.