Около 6 тысяч пар поженились летом на выездных площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за лето на выездных площадках столицы поженились уже около 6 тысяч пар. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
По словам Раковой, в совокупности в столице доступны более 30 выездных локаций. В их числе городские усадьбы, башни комплекса "Москва-Сити", объекты транспортного комплекса и стадионы.
"Всего с начала лета выездную регистрацию брака в столице выбрали около шести тысяч пар, это более чем в 1,5 раза больше, чем прошлым летом. Для проведения церемонии на любой из таких площадок необходимо оплатить только госпошлину, дополнительных затрат не потребуется", – рассказала заммэра.
Одна из самых необычных площадок выездной регистрации – станция метро "Маяковская". В ночь с 20 на 21 августа на ней заключили брак три юбилейные пары. Первые церемонии состоялись на станции ровно год назад.
Регистрации на платформе метрополитена организуют в ночное время с 02:00 до 04:00, когда на станции нет пассажиров. На путях церемонию сопровождают составы "Номерной" и "Москва – 2020", где можно устроить фотосессию.
Ранее сообщалось, что со старта проекта "Новые адреса счастья" более 60 церемоний бракосочетания состоялось на Северном речном вокзале. Об этом рассказала руководитель столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
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