Больше 60 пар поженились на Северном речном вокзале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше 60 церемоний бракосочетания состоялось на Северном речном вокзале со старта проекта "Новые адреса счастья". Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Год назад мы подарили молодоженам возможность заключить брак на значимых объектах московского транспорта. <...> За время реализации проекта там (на Северном речном вокзале. – Прим. ред.) началась история уже более 60 новых семей", – рассказала руководитель столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Она также добавила, что в текущем году там, как ожидается, пройдет в 10 раз больше церемоний, чем годом ранее. Только с начала июля на речном вокзале поженились 30 пар.

Всего в рамках проекта "Новые адреса счастья" для регистрации барка москвичам доступно больше 30 выездных площадок. В их числе "Москва-Сити", станция метро "Маяковская" и другие знаковые площадки.

Ранее сообщалось, что в Москве в летнем сезоне 2022 года самой популярной датой для свадеб стало 22 июля. В этот день поженились 1,2 тысячи пар. Самое большое количество регистраций прошло во Дворце бракосочетания № 4.

