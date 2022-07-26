Названы города, где живут самые щедрые женихи

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Женихи из Санкт-Петербурга и Саратова больше всех тратят на помолвочные кольца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ювелирного бренда Sokolov.
В исследовании отмечается, что самые большие траты на помолвочные кольца у петербуржцев – в среднем цена кольца составляет 9 952 рубля. На втором месте рейтинга расположились жители Саратова, где на кольца для помолвки тратят в среднем 9 117 рублей. Тройку городов-лидеров замкнул Краснодар (8 531 рубль).
В свою очередь, самыми экономными женихами оказались жители Омска и Великого Новгорода, где на помолвочные кольца тратят в среднем меньше 4 тысяч рублей и 4,2 тысячи соответственно.
Как отмечается, в Москве за помолвочные кольца женихи готовы отдать около 8 тысяч рублей.
При этом самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец стали январь и март.
Ранее сообщалось, что самым свадебным городом России стал Курск. Там о желании вступить в брак заявили 7,4% опрошенных жителей. При этом в Орле, Пензе и Ульяновске показатель составил 6,9%, а в Нижнем Новгороде и Чебоксарах – по 6,4.
Как отмечают эксперты, в 2022 году увеличилось общее количество россиян, желающих сыграть свадьбу. В Москве и Санкт-Петербурге о желании вступить в брак заявили 4,9% жителей. При этом реже всего о свадьбах задумываются в Хабаровске (4,4%), Владивостоке (4,2) и Якутске (3,3).
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