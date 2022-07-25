Около 1,2 тыс пар поженились в Москве 22 июля

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В Москве в летнем сезоне 2022 года самой популярной датой стало 22 июля, в этот день поженились 1,2 тысячи пар. Об этом сообщила пресс-служба управления ЗАГС столицы.

"Дата выпала на пятницу, удобный день для проведения торжественной церемонии и празднования свадьбы. В Москве поженились около 1,2 тысячи пар, а среди выездных локаций было открыто рекордное количество – 24 популярных места столицы, там было проведено более 350 торжественных церемоний бракосочетания", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что самое большое количество регистраций 22 июля прошло во Дворце бракосочетания № 4. Там свои отношения зарегистрировали 43 пары.

Ранее сообщалось, что более 27 000 пар выбрали необычные места для регистрации брака. При этом, по словам Сергея Собянина, с каждым годом таких выездных площадок появляется все больше.

Мэр рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-Сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ и Северный речной вокзал.

