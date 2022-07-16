Почти пять тысяч пар поженились в центрах госуслуг с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около пяти тысяч пар зарегистрировали брак в центрах госуслуг с начала этого лета, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, наиболее популярной площадкой стал флагманский офис "Мои документы" в ЮАО. Здесь за первую половину лета зарегистрировали свои отношения 98 пар.

"Вторым по популярности стал центр госуслуг районов Можайский и Кунцево — 94 зарегистрированных брака. На третьем месте – районный центр Южного Бутова, здесь поженились 90 пар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество браков заключили 4 и 25 июня (251 и 248 соответственно). 228 пар поженились 07.07.2022.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 27 тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака. С каждым годом таких выездных площадок появляется все больше.

По его словам, это происходит благодаря проекту "Новые адреса счастья". Он рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".

