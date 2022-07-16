Почти пять тысяч пар поженились в центрах госуслуг с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около пяти тысяч пар зарегистрировали брак в центрах госуслуг с начала этого лета, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, наиболее популярной площадкой стал флагманский офис "Мои документы" в ЮАО. Здесь за первую половину лета зарегистрировали свои отношения 98 пар.
"Вторым по популярности стал центр госуслуг районов Можайский и Кунцево — 94 зарегистрированных брака. На третьем месте – районный центр Южного Бутова, здесь поженились 90 пар", – говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество браков заключили 4 и 25 июня (251 и 248 соответственно). 228 пар поженились 07.07.2022.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 27 тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака. С каждым годом таких выездных площадок появляется все больше.
По его словам, это происходит благодаря проекту "Новые адреса счастья". Он рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: