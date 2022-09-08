Столичные молодожены стали чаще подавать заявления в ЗАГС онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева поделилась, что с начала 2022 года в Москве более 60% заявлений на заключение брака молодожены подали в онлайн-формате. Она отметила, что в целом с января поступило 80 тысяч заявок.
Уханева заметила, что популярность подачи заявлений онлайн выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой формат актуален благодаря удобству и простоте.
"Мы также развиваем сервисы, где можно онлайн посмотреть фото и ознакомиться с особенностями площадки. Для молодоженов, которые выбирают выездные локации для заключения брака, доступен спецпроект "Новые адреса счастья". Там есть визуальное представление мест на карте Москвы, доступные даты на площадки, инструкция по подаче заявления, а также красивые даты, в которые можно пожениться", – поделилась Уханева.
Председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук утверждает, что благодаря интерфейсу mos.ru, пары могут подать заявление в течение 10–15 минут. Это помогает значительно сократить время, которое молодожены тратят на дорогу и общение с консультантами.
В департаменте информационных технологий поделились списком документов, необходимых для онлайн-подачи заявления. Так, молодоженам потребуется СНИЛС, паспорт, а также акт о расторжении брака (если это не первая регистрация).
Ранее сообщалось, что за лето текущего года на Северном речном вокзале в Москве поженились 80 пар. Руководитель Дептранса Максим Ликсутов отметил, что такая популярность произошла благодаря проекту Сергея Собянина "Новые адреса счастья".
Заключить брак в Москве теперь можно в ротонде Грибоедовского ЗАГСа
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