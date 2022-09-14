Более 25% московских пар захотели провести свадьбу осенью

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Свыше 25% московских пар при выборе даты свадьбы отдают предпочтение осени. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
"В осенний период с сентября по ноябрь в столице женятся более 25% пар от общего числа заключаемых браков в год. Чаще всего молодожены выбирают для заключения брака осенью сентябрь, он занимает в разные годы второе или третье место по популярности после августа и июля", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что пары часто совмещают свадьбу с другими праздниками. Выяснилось, что в этом году в выходные, приуроченные ко Дню города, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.
Ранее стало известно, что за лето 2022 года на Северном речном вокзале в Москве поженились 80 пар. Церемонии бракосочетания проводили сотрудники столичных ЗАГсов каждую субботу. После заключения брака молодожены могли организовать фотосессию на смотровой площадке.
До этого мэр Москвы заявил, что более 27 000 столичных пар выбрали необычные места для регистрации брака в Москве. Он уточнил, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".
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