80 пар поженились на Северном речном вокзале за лето 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За лето 2022 года на Северном речном вокзале в Москве поженились 80 пар. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Церемонии бракосочетания проводили сотрудники столичных ЗАГсов каждую субботу с 20:00. После заключения брака молодожены могли организовать фотосессию на смотровой площадке, уточнили в ведомстве.
По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, в августе на территории Северного речного вокзала провели 28 церемоний.
"Благодаря проекту мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" сегодня свадебную церемонию можно провести в красивых и необычных местах столицы", – прокомментировал Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 июля на станции "Маяковская" столичного метрополитена состоялась вторая свадьба. Церемонию провели в рамках проекта "Новые адреса счастья". В Дептрансе уточнили, что бракосочетания проводят в ночное время суток, чтобы не доставлять неудобства пассажирам.
До этого мэр Москвы заявил, что более 27 000 столичных пар выбрали необычные места для регистрации брака в Москве. Он уточнил, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".
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