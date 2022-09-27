Более 90% избирателей в РФ проголосовали за вхождение Запорожья и Херсона в состав России

Появились промежуточные результаты голосования на референдумах. К подсчету голосов уже приступили в Херсоне и закрывшихся участках в ДНР.

Результаты голосования с участков на территории РФ следующие: вхождение Запорожской области в состав РФ по итогам обработки 60% протоколов поддержали 97,75%. Вхождение Херсонской области в состав РФ по итогам обработки 61% протоколов поддержали 96,44%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.