Новый трек "Москва будущего" стартовал на выставке "Россия" на ВДНХ

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 26 марта стартовал новый трек "Москва будущего". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа рассчитана на посетителей любого возраста. Гостей ждут викторины о столице, мастер-классы по рисованию, лекции о цифровом туризме, профессиях и медицине будущего.

С посетителями встретятся представители различных профессий. В частности, гендиректор центра коммуникационных технологий "Агломерация" расскажет об инновациях в благоустройстве города и создании удобной его жителей инфраструктуры, специалист департамента культурного наследия покажет лучшие примеры реставрации объектов.

Более того, гости смогут посетить виртуальную экскурсию по столице будущего. Для этого на выставке присутствуют очки дополненной реальности, с помощью которых можно увидеть знакомые улицы с футуристическими архитектурными проектами XX века.

Выставка работает со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Ранее стало известно, что выставку "Россия" на ВДНХ посетили уже более девяти миллионов человек. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов, которому вручили подарки от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Он также получил сертификат на семейное путешествие на Байкал.

