НАТО обвинила РФ в "гибридной вредоносной деятельности" на территории Альянса

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Североатлантический совет выступил с обвинениями в сторону России в совершении действий "гибридной вредоносной" на территории Альянса. Соответствующий документ опубликован на сайте НАТО.

В заявлении говорится, что злонамеренная деятельность РФ привела к расследованию и предъявлению обвинений многим лицам в связи с враждебными государственными действиями, затрагивающими Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию. Также в документе отметили, что совет поддерживает "пострадавших союзников" и солидарен с ними.

"Мы продолжим повышать нашу устойчивость, а также применять и совершенствовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью противостоять и отражать гибридные действия России, а также обеспечим готовность Североатлантического альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных действий или атак", – говорится в сообщении.

Помимо этого, члены Альянса уточнили, что данная ситуация не помешают союзникам продолжать оказывать поддержку Украине.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в альянс к саммиту в июле. По словам Столтенберга, необходимо, чтобы все 32 члена НАТО согласились со вступлением Украины в альянс. Он предполагает, что они не достигнут единогласия к саммиту, который пройдет с 9 по 11 июля.

В свою очередь, американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что у НАТО не было замыслов против России.