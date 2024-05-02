02 мая, 23:54Происшествия
Пожар в промзоне на востоке Москвы локализован на площади 2,5 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров, возникший в административно-производственном здании на улице Буракова в столице был локализован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2 500 квадратных метрах", – указано в сообщении.
О пожаре в трехэтажном административно-производственном здании стало известно вечером 2 мая. Между вторым и третьим этажами здания произошло частичное обрушение на площади в тысячу квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
На месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники. К тушению пожара была привлечена авиация Московского авиационного центра – тремя вертолетами было сброшено 95 тонн воды.
Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Крупный пожар произошел в административном здании на востоке Москвы