Пожар в промзоне на востоке Москвы локализован на площади 2,5 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров, возникший в административно-производственном здании на улице Буракова в столице был локализован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2 500 квадратных метрах", – указано в сообщении.

О пожаре в трехэтажном административно-производственном здании стало известно вечером 2 мая. Между вторым и третьим этажами здания произошло частичное обрушение на площади в тысячу квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники. К тушению пожара была привлечена авиация Московского авиационного центра – тремя вертолетами было сброшено 95 тонн воды.

Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.