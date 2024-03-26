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26 марта, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали, как спасатели готовятся к половодью

"Безопасный город": москвичам рассказали, как спасатели готовятся к половодью

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Экстренные службы усиленно готовятся к сезонному явлению и каждый день проверяют высоту снежного покрова и его состояние. Весной, в период возможных половодий, дополнительный контроль устанавливают с помощью беспилотников и вертолетов, чтобы оперативно реагировать на изменения.

Помимо метеорологических работ, специалисты трудятся и на земле: распиливают и чернят лед, укрепляют береговую территорию, чтобы вода не привела к печальным последствиям. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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