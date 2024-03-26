"Безопасный город": москвичам рассказали, как спасатели готовятся к половодью

Экстренные службы усиленно готовятся к сезонному явлению и каждый день проверяют высоту снежного покрова и его состояние. Весной, в период возможных половодий, дополнительный контроль устанавливают с помощью беспилотников и вертолетов, чтобы оперативно реагировать на изменения.

Помимо метеорологических работ, специалисты трудятся и на земле: распиливают и чернят лед, укрепляют береговую территорию, чтобы вода не привела к печальным последствиям. Подробнее – в программе "Безопасный город".

