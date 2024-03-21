Мошенники чаще пытаются похитить средства у россиян под видом службы безопасности

Самым частым мошенническим сценарием, в который верят россияне, стал звонок из якобы службы безопасности банка. Такие данные за 2023 год привели специалисты "Тинькофф". Кредитная организация подвела итоги работы сервиса "Защитим или вернем деньги".

Его главная задача – предотвращать атаки мошенников и разрывать подозрительные звонки прямо во время разговора. Таким образом за полгода работы сервису удалось спасти 170 миллионов рублей клиентов.

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