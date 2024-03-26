Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве утвердили главные задачи развития системы социальной защиты на 2024 год, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

План включает:

выполнение действующих обязательств перед жителями города;

улучшение качества жизни граждан с ментальными особенностями в социальных домах;

развитие системы персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья;

расширение доступности и повышение качества электронных соцуслуг;

повышение эффективности трудоустройства жителей с учетом вызовов рынка труда;

адресность и проактивный подход при предоставлении мер соцподдержки.

По словам мэра, в настоящий момент доплаты к пенсиям, льготы, пособия и другие социальные услуги получают около 4,5 миллиона жителей Москвы. Чаще всего в поддержке города нуждаются представители старшего поколения и люди с инвалидностью, добавил Собянин.

В частности, городской доплатой к пенсии сегодня пользуются около двух миллионов москвичей. Для пожилых в столице развиваются программы для досуга, самореализации и оздоровления, уточнил Собянин.

"Особое внимание уделяем ветеранам Великой Отечественной войны – обеспечиваем социальную поддержку, комплексный уход и выплачиваем материальную помощь", – подчеркнул мэр.

Вместе с тем он отметил, что около 100 тысяч граждан получают помощь на дому через систему соцзащиты Москвы. Градоначальник назвал этот сервис удобным и технологичным, а также учитывающим индивидуальные потребности конкретного человека.

До этого Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год. Согласно ему, столица продолжит дальнейшее развитие в сфере профильного и предпрофессионального направлений. Москва улучшит условия для профессионального развития и поддержки педагогов, указал мэр.

