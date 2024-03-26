Москвичам пообещали аномальное тепло на рубеже марта и апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Смена календарного месяца марта на апрель произойдет на фоне аномального тепла в столице. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

"Март 2024 года в Москве полностью оправдал данные перед его началом прогнозы: как и ожидалось, он стал теплее нормы, за 5 дней до своего финала средняя температура воздуха опережает климатическую норму на 2 градуса", – уточняется в публикации.

На последней неделе месяца погода будет разной, но достаточно теплой. Синоптики ожидают, что она будет сухой, однако в пятницу и субботу, 29-го и 30-го числа, могут пройти небольшие дожди. При этом температура в ночь на 27 марта будет ниже нуля на 5 градусов, предупредили специалисты.

Температура днем в среду, 27 марта, будет в районе 5–10 градусов тепла, а в четверг, 28-го числа, может достигнуть 11 градусов. В последние дни марта отрицательных значений на столбиках термометров по ночам не ожидается. Днем в пятницу, 29 марта, будет до 11 градусов тепла, а в субботу – до 12.

"В последний день марта воздух прогреется до 10–15 градусов. Еще на градус-другой будет теплее в первые два дня апреля", – подчеркнули там.

В результате воздух на рубеже двух месяцев прогреется на 4–6 градусов выше климатической нормы, что по своим значениям подходит началу календарного марта.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что 30 и 31 марта температура в столице может достигнуть 17 градусов. Он добавлял, что 27-го и 28-го числа воздух прогреется до 9 и 11 градусов, а 29 марта – до 13 градусов.