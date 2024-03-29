"Кинореквизит": лыжи и коньки, джинсы, фотоаппарат

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о лыжах и коньках, джинсах и фотоаппаратах.

Какие лыжи называли "дровами"? Почему актриса Наталья Седых назвала фильм "Голубой лед" своей "лебединой песней"? Какой знаменитый поэт посвятил стихи джинсам? Кто из актеров снимался в кино в своих джинсах? Как Алексей Баталов полюбил брюки из денима? О каком фотоаппарате мечтал герой "Зигзага удачи" и почему худсовет не утверждал на эту роль Евгения Леонова? Почему Надя из "Иронии судьбы" поднимает из снега фотографию Олега Басилашвили? И каким фотоаппаратом пользовался Горбунков из "Бриллиантовой руки"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".