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29 марта, 20:05

Культура

"Кинореквизит": лыжи и коньки, джинсы, фотоаппарат

"Кинореквизит": лыжи и коньки, джинсы, фотоаппарат

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Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о лыжах и коньках, джинсах и фотоаппаратах.

Какие лыжи называли "дровами"? Почему актриса Наталья Седых назвала фильм "Голубой лед" своей "лебединой песней"? Какой знаменитый поэт посвятил стихи джинсам? Кто из актеров снимался в кино в своих джинсах? Как Алексей Баталов полюбил брюки из денима? О каком фотоаппарате мечтал герой "Зигзага удачи" и почему худсовет не утверждал на эту роль Евгения Леонова? Почему Надя из "Иронии судьбы" поднимает из снега фотографию Олега Басилашвили? И каким фотоаппаратом пользовался Горбунков из "Бриллиантовой руки"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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Программа: Кинореквизит
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