Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 16:50

Культура

"Сити": топ-3 выставки, открытые в Москве в апреле

"Сити": топ-3 выставки, открытые в Москве в апреле

Режиссер Игорь Миркурбанов рассказал о своем отношении к столице

Режиссер Игорь Миркурбанов рассказал о важности живого исполнения

"Звезды советского экрана": Андрей Харитонов

"Моя Москва": Владимир Грамматиков. Часть 2

"Сити": три столичные выставки, открытые в апреле

Режиссер Игорь Миркурбанов рассказал о спектакле "Самая роскошная свадьба этого лета"

Театра Гоголя и МТС Live запустили "Творческую лабораторию"

Режиссер Игорь Миркурбанов рассказал, почему жанровые ограничения мешают развитию театра

Москвичам рассказали, как провести свободное время 10 апреля

Команда "Сити" сделала подборку из трех новых выставок, которые открыты в Москве в течение апреля. Так, можно посмотреть проект "Владимир Вейсберг. От цвета к свету" в Пушкинском музее. Художник анализировал эволюцию восприятия цвета, поэтому известен как мастер "невидимой живописи" – картин, в которых очертания предметов будто проступают из дымки. Эти композиции, написанные белым по белому, стали самыми узнаваемыми работами мастера.

Также можно посетить выставку "Тибет. Хань Юйчэнь" в Третьяковской галерее. По реалистичным полотнам художника можно изучить уклад жителей горного Тибета.

Еще можно попасть на выставку "Алфавит. Советская фотография 1920–1930-х годов" в ЦВК Bеton. Там показывают произведения 50 мастеров советской фотографии. Чтобы не выделять кого-то из авторов, их работы расположили в алфавитном порядке.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкивидеоРоман КарловКсения ЧепенкоЕлена Шарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика