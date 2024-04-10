"Сити": топ-3 выставки, открытые в Москве в апреле

Команда "Сити" сделала подборку из трех новых выставок, которые открыты в Москве в течение апреля. Так, можно посмотреть проект "Владимир Вейсберг. От цвета к свету" в Пушкинском музее. Художник анализировал эволюцию восприятия цвета, поэтому известен как мастер "невидимой живописи" – картин, в которых очертания предметов будто проступают из дымки. Эти композиции, написанные белым по белому, стали самыми узнаваемыми работами мастера.

Также можно посетить выставку "Тибет. Хань Юйчэнь" в Третьяковской галерее. По реалистичным полотнам художника можно изучить уклад жителей горного Тибета.

Еще можно попасть на выставку "Алфавит. Советская фотография 1920–1930-х годов" в ЦВК Bеton. Там показывают произведения 50 мастеров советской фотографии. Чтобы не выделять кого-то из авторов, их работы расположили в алфавитном порядке.

Подробнее – в программе "Сити".