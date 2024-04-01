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01 апреля, 12:00

Культура

Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, почему перестал давать сольные концерты

Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, почему перестал давать сольные концерты

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Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, что перестал устраивать сольные концерты в начале XXI века. В тот момент у него сложилось мнение, что он как артист вышел из моды.

Тогда, по словам Хазанова, стало заметно, что на выступления стало приходить меньше людей. Артист связывает это с тем, что к тому моменту он перестал появляться на телевидении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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