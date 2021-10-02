"Тайны души": Игорь Миркурбанов

Театральная афиша заслуженного артиста России Игоря Миркурбанова богата и разнообразна. В начале своей актерской карьеры он играл в театре имени Маяковского. Затем на долгих 10 лет Миркурбанов уезжал из России и жил в Израиле, работая на театральных подмостках театра "Гешер".

Вернувшись в Москву – выходил на сцену театра на Таганке. Затем был принят в труппу Московского художественного театра имени Чехова. А в 2016 году стал артистом "Ленкома".

Он успел поработать с самыми великими. Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров – каждый режиссер сыграл важную роль в жизни актера.

В 2013 году произошла судьбоносная встреча: Игорь Миркурбанов нашел своего режиссера. Им стал Константин Богомолов. Вот уже много лет актер играет едва ли не во всех его спектаклях. "Закрытые, тревожные и мрачные" – такими эпитетами нередко наделяют зрители героев Игоря Миркурбанова. "Держит весь спектакль на себе, даже когда молча стоит в стороне!" – восхищаются актером!

