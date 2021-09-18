"Тайны души": Виктор Савиных

6 июня 1985 года с космодрома Байконур стартовала одна из самых сложных экспедиций за всю историю пилотируемой космонавтики. Экипажу предстояло найти не подающую сигналов и хаотично вращающуюся в космосе станцию "Салют-7", после чего состыковаться с ней вручную и попытаться реанимировать на тот момент уже "мертвый" орбитальный комплекс. Медлить было нельзя – если бы станция достигла плотных слоев атмосферы, катастрофа была бы неизбежна.

Бортинженера для полета выбрали сразу: лучше Виктора Савиных станцию никто не знал. 50-й космонавт СССР и 100-й – Земли. Деревенский мальчишка из Кировской области даже и подумать не мог, что когда-то в его послужном списке будет записано: 252 дня, 17 часов, 37 минут и 50 секунд проведённых в космосе.

