В ОП предложили сократить список отпускаемых без рецепта лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В России предложил сократить до минимума перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. С соответствующей инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Петров отмечает, что многие граждане из-за повышенной эпидемиологической тревоги начинают принимать лекарства самостоятельно. Он выразил мнение, что это обусловлено необоснованными страхами граждан перед медициной, а также нежеланием многих людей тратить время на поход к врачу.

Общественник отметил, что такой легкомысленный подход скрывает опасность для здоровья нации, особенно в период пандемии.

Петров предложил запретить безрецептурную продажу антибиотиков, сильнодействующих обезболивающих и других препаратов специализированного назначения, которые могут навредить здоровью при неправильном применении.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому несетевые аптеки смогут с 1 сентября 2021 года продавать лекарства через маркетплейсы. При этом при дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в самой аптеке.

До этого стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге запустили доставку безрецептурных лекарств. В тестовом проекте принимают участие сервисы Delivery Club и "Яндекс Go".

