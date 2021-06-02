Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами с 1 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несетевые аптеки смогут с 1 сентября продавать лекарства через маркетплейсы, следует из постановления, подписанного главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что при дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в самой аптеке.
"Постановлением внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов", – рассказали в пресс-службе кабмина.
Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге запустили доставку безрецептурных лекарств. В тестовом проекте принимают участие сервисы Delivery Club и "Яндекс Go".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: