Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами с 1 сентября

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Несетевые аптеки смогут с 1 сентября продавать лекарства через маркетплейсы, следует из постановления, подписанного главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что при дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в самой аптеке.

"Постановлением внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов", – рассказали в пресс-службе кабмина.

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге запустили доставку безрецептурных лекарств. В тестовом проекте принимают участие сервисы Delivery Club и "Яндекс Go".