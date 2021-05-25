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16:23

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В Союзе пациентов прокомментировали заявление терапевта об обмане в аптеках

Нажиться на здоровье. Обманывают ли россиян в аптеках
медицина эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова прокомментировала Москве 24 слова врача-терапевта Алексея Хухрева об обмане россиян в аптеках.

По его словам, покупателям не стоит соглашаться на аналоги препаратов, которые начинает настойчиво предлагать фармацевт. Хухрев отметил, что таким образом сотрудники аптеки стараются побудить к покупке более дорогого лекарства или к приобретению каких-то медикаментов дополнительно.

Терапевт подчеркнул, что всегда необходимо следовать рекомендациям врача, так как фармацевт не может просчитать логику доктора при назначении того или иного препарата. Исключением в этом плане являются дженерики, указывает Хухрев. Это лекарства под другим названием, в составе которых имеется то же действующее вещество в необходимой дозировке, прописанной врачом, резюмировал специалист.

Ольга Вострикова согласилась, что россияне зачастую сталкиваются с навязыванием лекарств.

Это не миф. Многие аптечные сети навязывают покупателям дополнительные препараты, которые им нужно продать. Это ведь коммерческие организации, которые нацелены на то, чтобы человек купил препарат подороже.
Ольга Вострикова
председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов

При этом собеседница Москвы 24 отметила, что жалоб на попытки продать более дорогой препарат вместо указанного в рецепте к ним в организацию не поступало.

"По ситуации, когда человек приходит с рецептом и ему продают другое лекарство, к нам с таким вопросом не обращались. Рецептурные препараты продают именно только те, которые прописывает врач", – объясняет Вострикова.

Все вопросы касательно обращения лекарственных средств решает Росздравнадзор. У них есть телефон горячей линии, по нему можно спокойно позвонить и сообщить о проблеме.
Ольга Вострикова
председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов

Вострикова отметила, что замена оригинальных лекарственных препаратов на дженерики действительно допустима.

"Дженерики вопреки распространенному в нашей стране мнению – это не всегда плохо. Многие подобные препараты зачастую производятся на очень высоком уровне. Они сопоставимы с теми лекарствами, которые может назначить врач", – добавила эксперт.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа сообщила Москве 24, сколько обезболивающих препаратов можно принимать в день, чтобы не навредить организму. Также она назвала категории людей, которым такие лекарства строго противопоказаны.

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