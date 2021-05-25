В Союзе пациентов прокомментировали заявление терапевта об обмане в аптеках

16:23
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова прокомментировала Москве 24 слова врача-терапевта Алексея Хухрева об обмане россиян в аптеках.
По его словам, покупателям не стоит соглашаться на аналоги препаратов, которые начинает настойчиво предлагать фармацевт. Хухрев отметил, что таким образом сотрудники аптеки стараются побудить к покупке более дорогого лекарства или к приобретению каких-то медикаментов дополнительно.
Терапевт подчеркнул, что всегда необходимо следовать рекомендациям врача, так как фармацевт не может просчитать логику доктора при назначении того или иного препарата. Исключением в этом плане являются дженерики, указывает Хухрев. Это лекарства под другим названием, в составе которых имеется то же действующее вещество в необходимой дозировке, прописанной врачом, резюмировал специалист.
Ольга Вострикова согласилась, что россияне зачастую сталкиваются с навязыванием лекарств.
При этом собеседница Москвы 24 отметила, что жалоб на попытки продать более дорогой препарат вместо указанного в рецепте к ним в организацию не поступало.
"По ситуации, когда человек приходит с рецептом и ему продают другое лекарство, к нам с таким вопросом не обращались. Рецептурные препараты продают именно только те, которые прописывает врач", – объясняет Вострикова.
Вострикова отметила, что замена оригинальных лекарственных препаратов на дженерики действительно допустима.
"Дженерики вопреки распространенному в нашей стране мнению – это не всегда плохо. Многие подобные препараты зачастую производятся на очень высоком уровне. Они сопоставимы с теми лекарствами, которые может назначить врач", – добавила эксперт.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа сообщила Москве 24, сколько обезболивающих препаратов можно принимать в день, чтобы не навредить организму. Также она назвала категории людей, которым такие лекарства строго противопоказаны.
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