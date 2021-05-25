Врач предупредил россиян об уловках фармацевтов

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Не стоит соглашаться на аналоги препаратов, которые настойчиво начинает предлагать фармацевт. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он отметил, что сотрудник аптеки делает это для того, чтобы побудить желание купить более дорогой препарат или приобрести какое-то лекарство дополнительно.

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом", – сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что всегда нужно следовать рекомендациям врача, поскольку фармацевт не может быть более авторитетным и понимать, какой логикой руководствовался врач при назначении того или иного препарата.

Исключения, по мнению Хухрева, составляют дженерики. Это лекарства под другими названиями, которые имеют в составе то же действующее вещество в необходимой дозировке, прописанной врачом.

Ранее россияне пожаловались на подорожание лекарств. В некоторых регионах рост цен в аптеках составил порядка 30%.