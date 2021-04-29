Врач рассказал, поможет ли сочетание витаминов избежать тяжелых форм COVID-19

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 прокомментировал рекомендацию зарубежных ученых принимать сочетание витаминов для снижения риска заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао сообщил РИА Новости, что избежать тяжелых форм COVID-19 помогает употребление витаминов C и D, мелатонина и цинка.

По его словам, для снижения рисков ежедневно следует принимать 1–2 грамма аскорбиновой кислоты (витамина C). Витамин D можно употреблять как ежедневно, так и один раз в месяц. Оптимальным решением, по мнению специалиста, будет единовременное употребление 50 тысяч международных единиц в месяц. Причем предпочтительно на полный желудок, добавил итальянский эксперт.

Кроме того, он посоветовал каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина. Поможет иммунной системе бороться с вирусами и употребление порядка 50 миллиграммов чистого цинка в день. Однако после трех месяцев приема нужно снизить ежедневную дозу до 25 миллиграммов, заявил эксперт.

Владимир Болибок отметил, что у предлагаемых элементов действительно есть полезные свойства.

"Насчет профилактического действия цинка при COVID-19 заявление было еще в марте 2020 года, когда пандемия только начиналась, а до этого, в 2011 году, ВОЗ выпустила рекомендации по профилактике пневмонии препаратами цинка. Французские врачи использовали биологически активные добавки с цинком и заметили, что тем, кто их принимает, очень редко требовалась госпитализация. Они не делали клинических испытаний, а на основании своего опыта сделали такое заявление", – рассказал эксперт.

Мелатонин является известным средством поддержки иммунной системы, говорит врач. А витамины C и D в таком сочетании работают в организме как антиоксиданты и обладают противовоспалительным действием, подчеркнул специалист.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Схема может оказаться рабочей. Но ключевыми в ней являются мелатонин и цинк. Это то, что напрямую поддерживает иммунную систему.

Однако дозы, предлагаемые зарубежными учеными, собеседник Москвы 24 назвал опасными для организма.



"Рекомендации итальянского врача по витамину D – совершенно убийственная мегадоза. От нее могут быть даже токсические эффекты. При потреблении сверхвысокой дозы витамина D в организме могут возникнуть тромбозы. По сути дела, это отравление витамином D", – заявил врач.

Аналогичное мнение у эксперта и по дозировкам остальных элементов микса. Это связано с тем, что дозы в предлагаемой схеме превышают международные и российские рекомендации в несколько раз, объясняет специалист. Например, при рекомендуемой норме приема витамина C до 100 миллиграммов в сутки в предлагаемой схеме доза составляет 2 000 миллиграммов.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Сразу подчеркну, что предлагаемая схема лечения содержит сверхвысокие дозы витаминов, цинка и гормона мелатонина. Они используются как лекарственные препараты, эта схема нуждается в проведении клинических испытаний.

"Результаты приема мегадоз негативны. Люди пьют, потом получают осложнения. Например, мегадозы витамина C приводят к развитию мочекаменной болезни. Причем в сложной форме", – предупреждает эксперт.

В России рекомендуемая суточная норма мелатонина составляет 3 миллиграмма, отметил собеседник Москвы 24. Цинка – в пределах 10 миллиграммов в сутки. Зарубежные ученые, по мнению эксперта, назначают лечебные дозы. Для профилактики они никак не подходят, подчеркнул он.

"Например, лечебные дозы витамина C у нас применяются при острых респираторных заболеваниях. Но это на короткий промежуток времени, на 5–6 дней, но никак не на месяцы", – указывает аллерголог-иммунолог.

Для профилактики заболевания и укрепления иммунитета достаточно принимать поливитаминные и минеральные комплексы, советует эксперт. Их можно найти в каждой аптеке. Вещества в таких комплексах сбалансированы и не наносят вреда организму, говорит врач.

"Но прием витаминов и минеральных комплексов не отменяет необходимости соблюдать все необходимые меры предосторожности и вакцинироваться", – резюмировал специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что тяжесть протекания COVID-19 зависит от генетических особенностей каждого человека. Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент данные о влиянии прививки БЦЖ на вероятность заражения инфекцией отсутствуют.



