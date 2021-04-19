Врач рассказала о безопасной норме приема обезболивающих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, сколько обезболивающих таблеток можно принимать в день, чтобы не навредить организму, а также кому они строго противопоказаны.

Ранее в Национальной службе здравоохранения Англии сообщили, что передозировка парацетамола может вызвать серьезные побочные реакции. Ее самыми частыми симптомами становятся тошнота и рвота, которые обычно проявляются спустя несколько часов после приема препарата. Злоупотребление способно вызвать повреждение печени, а также может проявиться сонливость, желтуха и боль в правой верхней части живота.

По словам терапевта, все обезболивающие препараты сугубо индивидуальны и доза лекарства зависит от возраста и веса пациента. Вся информация обычно указана в инструкции к нему.

"Тот же парацетамол можно принимать максимально три раза в день – за это время организм, как правило, успевает восстановиться, побочных действий не бывает. Но эти препараты рекомендуется использовать короткое время. Если мы постоянно принимаем парацетамол, например при головной боли по три-четыре таблетки за раз, то от этого могут быть плохие последствия", – подчеркнула врач.





Людмила Лапа врач-терапевт Всегда нужно вовремя обратиться к врачу, если улучшающего эффекта не наступает. Обезболивающие – это скорая помощь, но на постоянной основе ее не надо использовать. Сейчас у многих идет парацетамол по любому поводу – это очень плохо.

Также собеседница Москвы 24 добавила, что многие обезболивающие препараты запрещены для использования аллергикам. Ряд препаратов увеличивает аллергофон организма, пояснила врач.

"Есть так называемая аспириновая триада, при которой вообще запрещаются использовать в качестве обезболивающих все анальгетики и аспирины. Это касается больных, страдающих тяжелой формой аллергии и бронхиальной астмы. В этом случае при приеме они могут вызвать побочные эффекты, а точнее гиперреакцию иммунной системы", – объяснила терапевт.

Специалист добавила, что обезболивающие особенно противопоказаны при аллергии на плесень и другие грибковые аллергены.

Ранее врач-токсиколог Алексей Водовозов рассказывал, что у любого лекарства есть не только прямое действие, но также побочные эффекты. В случае с парацетамолом до 15% вещества превращается при приеме в токсичный компонент. А для людей с фиброзом или циррозом печени, с перенесенными гепатитами он становится настоящим ядом.

Также врач предостерег от приема подростками аспирина. По его словам, если лекарством сбивать температуру при вирусной инфекции, например при кори или краснухе, у молодых людей до 15–18 лет есть достаточно высокий шанс получить серьезное поражение печени – синдром Рейе.