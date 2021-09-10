Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристические поезда, следующие из Москвы через Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября. Об этом сообщается на странице Деда Мороза в социальной сети "ВКонтакте".

"Запуск – с 4 ноября! Туристический поезд выходного дня Москва – Великий Устюг – Вологда – Москва. Предполагается, что в пятницу гости выезжают из Москвы, субботу проведут на вотчине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвращаются в Москву", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще весной губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал о переговорах с ОАО "РЖД" по поводу запуска поездов выходного дня, следующих из различных городов в Великий Устюг.

Ранее Дед Мороз открыл филиал своей почты в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ. Посетители павильона смогут отравить ему письмо уже в сентябре. Для этого в холле центра установили специальный почтовый ящик.