Дед Мороз привился от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дед Мороз из резиденции в Великом Устюге привился от коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", – заявил чиновник в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он также рассказал о новой резиденции волшебника, которую, по словам губернатора, могут построить к концу 2022 года. Ее площадь составит 3 тысячи квадратных метров, она сможет принимать в три раза больше туристов, чем нынешняя, в которой разместят информационный центр.

Ранее сообщалось, что с 18 ноября 2020 года по 15 января 2021 года московские дети прислали более 45 тысяч писем в рамках акции "Почта Деда Мороза".

