Москвичей предупредили об опасном тумане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей Москвы об опасном тумане. Он образуется в столице в пятницу вечером.
"Период предупреждения – с 23:00 17 сентября до 07:00 18 сентября", – уточнили синоптики.
Аналогичное предупреждение выпустили для Московской области. В регионе оно действует с 22:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам порекомендовали во время тумана носить светоотражатели, а также ходить по краю встречной полосы движения в населенных пунктах, где нет тротуаров.
В Гидрометцентре также предупредили о похолодании и усилении ветра в Москве в начале предстоящей недели. По информации специалистов, циклоны также спровоцируют дождливую погоду.
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
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