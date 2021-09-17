Москвичей предупредили об опасном тумане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей Москвы об опасном тумане. Он образуется в столице в пятницу вечером.

"Период предупреждения – с 23:00 17 сентября до 07:00 18 сентября", – уточнили синоптики.

Аналогичное предупреждение выпустили для Московской области. В регионе оно действует с 22:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам порекомендовали во время тумана носить светоотражатели, а также ходить по краю встречной полосы движения в населенных пунктах, где нет тротуаров.

В Гидрометцентре также предупредили о похолодании и усилении ветра в Москве в начале предстоящей недели. По информации специалистов, циклоны также спровоцируют дождливую погоду.

