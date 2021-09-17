Оранжевый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Московской области утром в пятницу, 17 сентября, ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.
"Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. <...> Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, местами температура воздуха может опуститься до –3 градусов.
В Москве в пятницу, 17 сентября, по данным Гидрометцентр, ожидается переменная облачность и до 13 градусов тепла. В ночные часы возможны заморозки до –4 градусов.
Новая волна похолодания с дождями придет в столицу в воскресенье, 19 сентября. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что дневная температура опустится до +5 градусов.
По словам метеоролога, такая погода сохранится и в понедельник, 20 сентября, а после начнется небольшое потепление и прекратятся осадки.
Москвичам рассказали, до каких отметок понизится температура в городе
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