10 апреля, 01:00Культура
"Моя Москва": Владимир Грамматиков. Часть 1
Трогательные фильмы Владимира Грамматикова про детей любят зрители разных поколений. Много лет назад он ребенком приехал из Свердловска в Москву и влюбился в столицу и кинематограф.
Вернувшись во двор своего детства на Поварской улице, Владимир Грамматиков вспомнит, как однажды обманул отца и чем закончилась интересная история с участием Никиты Михалкова. Режиссер расскажет, какая она – его Москва.
Подробности – в программе "Моя Москва".