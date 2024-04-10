"Моя Москва": Владимир Грамматиков. Часть 1

Трогательные фильмы Владимира Грамматикова про детей любят зрители разных поколений. Много лет назад он ребенком приехал из Свердловска в Москву и влюбился в столицу и кинематограф.

Вернувшись во двор своего детства на Поварской улице, Владимир Грамматиков вспомнит, как однажды обманул отца и чем закончилась интересная история с участием Никиты Михалкова. Режиссер расскажет, какая она – его Москва.

Подробности – в программе "Моя Москва".