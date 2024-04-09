Соведущая оперного певца Евгения Кунгурова подтвердила его гибель

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Смерть оперного певца Евгения Кунгурова подтвердила актриса Екатерина Гусева, которая вместе с ним вела передачу на телеканале "Культура", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я позвонил Екатерине Гусевой. К сожалению, это правда. Она подтвердила его смерть", – рассказал участник шоу "Голос" Александр Бичев, который знаком с Кунгуровым по проекту.

40-летнего оперного и эстрадного певца Кунгурова нашли мертвым накануне. По словам представителя экстренных служб, полицию вызвала жена артиста, которая и нашла его тело.

Предварительно, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем. До этого артист заявил жене в СМС, что желает смерти. Она вызвала экстренные службы, но было поздно. У Кунгурова остались двое детей.

Кунгуров родился в небольшом городке Заречном Свердловской области. Широкую известность он получил после участия в шоу "Голос". В 2014 году артист стал ведущим передачи "Романтика романса".

Мужчина получил звания заслуженного артиста Ингушетии и Чечни. В 2022 году он стал солистом Калининградского музыкального театра. В последнее время он был на пике популярности.