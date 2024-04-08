Выставка живописи Ивана Глазунова откроется в "Зарядье" 12 апреля

В столичном парке "Зарядье" в пятницу, 12 апреля, откроется выставка живописи Ивана Глазунова под названием "Русский сад". Гости увидят не только картины знаменитого художника, но и предметы из его личной коллекции.

А в кинотеатре "Художественный" уже в понедельник, 8 апреля, покажут советский фильм "Ностальгия" Андрея Тарковского.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.