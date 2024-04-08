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08 апреля, 08:45

Культура

Выставка живописи Ивана Глазунова откроется в "Зарядье" 12 апреля

Выставка живописи Ивана Глазунова откроется в "Зарядье" 12 апреля

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В столичном парке "Зарядье" в пятницу, 12 апреля, откроется выставка живописи Ивана Глазунова под названием "Русский сад". Гости увидят не только картины знаменитого художника, но и предметы из его личной коллекции.

А в кинотеатре "Художественный" уже в понедельник, 8 апреля, покажут советский фильм "Ностальгия" Андрея Тарковского.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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