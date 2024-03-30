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30 марта, 09:00

Культура

"Тайны души": Виталий Гогунский

"Тайны души": Виталий Гогунский

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Он великолепно знает историю. Любит классическую литературу. Цитирует Сенеку, Спинозу, Пушкина и Достоевского. Разбирается в политике и имеет свой собственный взгляд на все происходящие мировые события. А зрители знают его по роли Кузи – рассеянного, не блещущего умом студента из ситкома "Универ". Многие зрители огорчились, когда Виталий Гогунский заявил, что больше не будет играть роль студента Кузи в известном ситкоме. Актер взял паузу. Чего не скажешь о музыки. Ей он всегда оставался верен. Еще в детстве он окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Будучи студентом ВГИКа не только снялся в фильме "Прощайте, доктор Фрейд!", но и написал музыку для этой картины. В прошлом году у музыканта и композитора Виталия Гогунского состоялся масштабный музыкальный концерт на сцене Москонцерт Холла.

Подробнее – в программе "Тайны души".

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