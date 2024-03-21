"Сити": топ-5 кинопремьер недели в Москве

Команда "Сити" сделала подборку главных фильмов недели, которые выходят в российский прокат. На пятом месте расположилась советская романтическая комедия "Девчата", показ которой приурочили к 100-летию киностудии "Мосфильм". На четвертом месте – кинолента "Позывной "Пассажир" с Антоном Шагиным в главной роли.

Третье место заняла французская драма "Теория простых чисел" о гениальной студентке факультета математики. На втором месте – байопик об известном художнике "Обнаженная муза Пьера Боннара". На вершине рейтинга – фильм Алексея Учителя "Летучий корабль" по мотивам одноименного мультфильма 1979 года.

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