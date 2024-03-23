"Тайны души": Сергей Газаров

В начале 80-х актера Сергея Газарова знали даже по небольшим ролям, а в 90-х годах заметили и как режиссера. В 1991 году его оригинальную постановку "Ревизор" на сцене театра-студии под руководством Олега Табакова признали лучшим спектаклем года.

В 2020 году Сергею Газарову предложили возглавить Театр имени Армена Джигарханяна, который вскоре переименовали в "Прогресс Сцену" и присоединили к Театру сатиры, художественным руководителем которого он стал через год.

Юбилейный сезон Театра сатиры открыли долгожданной премьерой. Режиссер Сергей Газаров поставил пьесу "Иван Васильевич" и вернул ему первоначальный булгаковский смысл. Эту пьесу Михаил Булгаков писал специально для Театра сатиры, но тогда эту постановку зрители так и не увидели. На генеральной репетиции ее запретили к показу.

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