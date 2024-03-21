"Сити": фильмы недели в кинотеатрах Москвы

Команда "Сити" составила подборку интересных фильмов, которые стоит посмотреть на этой неделе. Так, на пятом месте расположилась известная советская комедия "Девчата", показ которой приурочили к 100-летию киностудии "Мосфильм". На четвертом месте сразу две картины – "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной" Федерико Феллини.

Третье место занял фильм "Позывной "Пассажир" с Антоном Шагиным в главной роли. На втором месте – французская драма "Теория простых чисел" о гениальной студентке факультета математики. На вершине рейтинга – фильм Алексея Учителя "Летучий корабль" по мотивам одноименного мультфильма 1979 года.

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