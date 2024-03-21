Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 17:00

Культура

"Сити": фильмы недели в кинотеатрах Москвы

"Сити": фильмы недели в кинотеатрах Москвы

Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему был против съемок дочери в "Слове пацана"

Алексей Учитель рассказал о декорациях к фильму "Летучий корабль"

"Сити": топ-5 кинопремьер недели в Москве

Продюсер Алексей Учитель рассказал о создании саундтрека к фильму "Летучий корабль"

"Звезды советского экрана": Николай Симонов

"Моя Москва": Яна Поплавская. Часть 1

Продюсер Алексей Учитель рассказал о съемках фильма "Летучий корабль"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Выставка "Маршруты особой важности. К 85-летию спецсвязи" открылась на ВДНХ

Команда "Сити" составила подборку интересных фильмов, которые стоит посмотреть на этой неделе. Так, на пятом месте расположилась известная советская комедия "Девчата", показ которой приурочили к 100-летию киностудии "Мосфильм". На четвертом месте сразу две картины – "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной" Федерико Феллини.

Третье место занял фильм "Позывной "Пассажир" с Антоном Шагиным в главной роли. На втором месте – французская драма "Теория простых чисел" о гениальной студентке факультета математики. На вершине рейтинга – фильм Алексея Учителя "Летучий корабль" по мотивам одноименного мультфильма 1979 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоСтанислав КуликАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика