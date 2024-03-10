Премьера фильма "Позывной Пассажир" прошла на выставке-форуме "Россия"

Фото: кадр из фильма "Позывной "Пассажир"; режиссер – Илья Казанков; производство – кинокомпания "Альянс"

Премьера фильма "Позывной Пассажир" состоялась в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фильм рассказывает о событиях на Донбассе, которые произошли в 2015 году. На большие экраны лента выходит 14 марта. В основу сюжета лег роман Александра Проханова "Убийство городов".

Режиссером фильма выступил Илья Казанков. Главную роль в фильме исполнил Антон Шагин. Также в картине снялись Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов и другие.

Фильм о любви и о трансформации человека. У нас кино про молодого писателя, которого волнуют деньги и красивая жизнь. Но попадая на территорию Донбасса, он пересматривает свою жизнь и понимает, что не в деньгах счастье, – рассказал журналистам продюсер киноленты Максим Королев.

На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на поддержку российских военных на СВО.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что фильмы о СВО должны снимать фронтовики. Он отметил, что лучшие фильмы о Великой Отечественной войне появились в конце 1950-х годов, так как над их созданием работали люди с фронта.