Режиссер Шахназаров заявил, что фильмы о СВО должны снимать фронтовики

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Картины о спецоперации следует снимать фронтовикам, сообщил радиостанции "Комсомольская правда" российский режиссер и генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Он отметил, что лучшие фильмы о Великой Отечественной войне появились в конце 1950-х годов, так как над их созданием работали люди с фронта.

"Во время войны больше комедии снимали – "Небесный тихоход", "Беспокойное хозяйство". И это правильно, фронтовикам нужны были такие картины", – заявил Шахназаров.

Кроме того, он пояснил, что снять качественный фильм о СВО сложно – на это нужно потратить два-три года, чтобы полностью осветить эту тему, а не жертвовать качеством ради скорости.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжает создаваться кинокластер мирового уровня, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк "Москино". По словам Сергея Собянина, строители завершили первый этап реконструкции кластера "Метмаш". Там привели в порядок восемь корпусов, а два строения превратили в съемочные павильоны.

Помимо этого, в городе реконструируют киностудию имени Горького. Планируется увеличить вдвое площадь ее рабочих пространств.

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