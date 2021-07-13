"Звезды советского экрана": Москва в советских фильмах

Летом 1957 года, когда вышел свежий номер журнала "Советский экран", Москву буквально сотрясало в предвкушении колоссального события. Столица СССР вот-вот должна была принять Шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который уже отправили заявки 30 стран.

Почти всем делегатам предстояло увидеть столицу СССР впервые. Неудивительно, что вопрос: "Вам нравится наш город?" стал заголовком одной из статей издания. Какая она – Москва в кино? Красивая, величественная, меняющаяся.

Из-за чего Фаина Раневская не любила съемки на столичных улицах? Почему актеры фильма "Свинарка и пастух" каждую минуту рисковали жизнью? И за какой фильм в Госкино отчитали Людмилу Гурченко? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".