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Культура

"Звезды советского экрана": чудеса грима в советском кино

"Звезды советского экрана": чудеса грима в советском кино

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В декабре 1972 года журнал "Советский экран" решил поговорить о тех, чьи лица не видны в кадре, но их труд способен превратить любой фильм в шедевр. Редакция назвала статью "Мастер живых портретов" – это о гримерах. Станиславский говорил о гриме, что иногда достаточно одного касания кисточки, одной удачной черты в гриме, чтобы раскрыть персонажа.

Почему зрители не узнавали Петра Глебова даже после главной роли в фильме "Тихий Дон"? Зачем Евгений Стеблов гримировался в старушку? Как Людмила Шагалова возвращала себе молодость во время съемок "Женитьбы Бальзаминова"? Почему оператор Юрий Векслер запрещал гримировать Светлану Крючкову? Как уши помогли Николаю Бурляеву убедить режиссера взять его на главную роль? И что делали гримеры с главным героем фильма "Собачье сердце"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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